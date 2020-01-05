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5 января • обновлено в 05:19
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Должники за коммуналку лишатся субсидий? Появилось разъяснение Минсоцполитики

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Жилищная субсидия не назначается в случае просроченной больше месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 1400 грн.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики Украины в Facebook. Отмечается, что помощь в случае задолженности по оплате услуг ЖКХ назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке.

Субсидии для должников

Субсидии для должников

В то же время положением Кабмина №848 предусмотрено, что при наличии задолженности субсидия может быть назначена на основании решения комиссии местной власти с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.

"Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается комиссией", – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики также напомнили, что учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг относится к полномочиям организаций-поставщиков ЖКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
субсидии
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