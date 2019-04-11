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"Должен рухнуть": инженер предупредил о главной угрозе Крымского моста

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В месте строительства незаконного Крымского моста настолько тяжелая и плохая геология, что вся конструкция может рухнуть в любой момент.

Об этом заявил российский ученый Юрий Медовар в интервью "Апострофу". Таким образом он прокомментировал опубликованное фото Крымского моста, на котором видно, что береговая линия пролива увеличивается из-за наноса песка.

"Настолько неудачный выбор места, настолько тяжелая и плохая геология, что сам по себе мост должен рухнуть, он не должен простоять, его там нельзя было строить. Но основной-то мост — железнодорожный, там будут колоссальные нагрузки за счет составов. Не будет же один паровоз кататься с одним вагоном. А груженый вагон весит около ста тонн. А составы у нас ходят по 60 вагонов, плюс пара локомотивов. Выходит, 6 тысяч тонн проедет туда и обратно, тогда и посмотрим, какие будут нагрузки, и как будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых современных глинах. Вот это серьезный вопрос", – сказал он.

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Крымский мост

Крымский мост

RoksolanaToday&Крым ‏

Правда, продолжил Медовар, железнодорожный участок еще не запустили.

"Но пока открыли только автомобильный, плюс еще паромная переправа до сих пор работает. То есть они что-то знают, чего не знаем мы. Ведь они ведут мониторинг, там же система датчиков стоит, и они смотрят, какие идут просадки. Мы этой информацией не владеем", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВМС Украины заявили, что Крымский мост не приспособлен к типичным для полуострова природным явлениям и скоро разрушится.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Медовар
Место
Украина
Теги
Крымский мостРоссияКрым
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Putin Serjio
Putin Serjio
Грузоподъемность вагона 60т.паровозов давно нет. Тото еще специалист....
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Хух.. А я уже начал писать реживать за медовара....
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Давненько Медовар не хрюкал на обозе. А ракета из гавна это точно про "Нептун"
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