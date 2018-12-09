Доллару предрекли крах: как падение американской валюты отразится на Украине

Западные аналитики прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет доллар может рухнуть на 30%.

Резкое падение доллара может отразится и на Украине – при возможном удешевлении американской валюты по отношению к ней может подорожать украинская, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Однако также необходимо учитывать, что резервы Национального банка Украины и десятков других стран хранятся в долларах.

Таким образом, проблемы в Соединенных Штатах могут проецироваться на ситуацию на мировых рынках и негативно повлиять на десятки стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестбанк Goldman Sachs предрек снижение доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

По прогнозу гендиректора компании A.G. Bisset Associates LLC Ульфа Линдала, доллар до 2024 года упадет на 40%, цены на сырье вырастут, а акции начнут распродавать. Финансист считается одним из самых влиятельных в США, он специализируется на изучении финансовых рынков.