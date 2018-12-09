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/Новости экономики

Доллару предрекли крах: как падение американской валюты отразится на Украине

2.1тЧитать материал на украинском

Западные аналитики прогнозируют, что в течение ближайших пяти лет доллар может рухнуть на 30%.

Резкое падение доллара может отразится и на Украине – при возможном удешевлении американской валюты по отношению к ней может подорожать украинская, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Однако также необходимо учитывать, что резервы Национального банка Украины и десятков других стран хранятся в долларах.

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Таким образом, проблемы в Соединенных Штатах могут проецироваться на ситуацию на мировых рынках и негативно повлиять на десятки стран.

Доллару предрекли крах: как падение американской валюты отразится на Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, инвестбанк Goldman Sachs предрек снижение доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

По прогнозу гендиректора компании A.G. Bisset Associates LLC Ульфа Линдала, доллар до 2024 года упадет на 40%, цены на сырье вырастут, а акции начнут распродавать. Финансист считается одним из самых влиятельных в США, он специализируется на изучении финансовых рынков.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На 30% ??? Доллар в ближайшие десять лет, обвалится не на 30 % ,а на 30 000% , После чего Штаты, раздадут все свои долги, которые они должны именно в долларах, после чего,Введут новый доллар
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