Доллару не удалось упасть ниже психологической отметки: свежий курс валют в Украине

В четверг, 19 ноября, доллар после продолжительного падения поднялся на 3 копейки – до 28,13 грн. Евро же упал на 3 коп. и установился на отметке 33,36 грн. Многие аналитики уверены, что уже в декабре доллар может взлететь до 29 грн/$.

OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют в банках, обменниках и на черном рынке.

Курс НБУ на 19 ноября

1 доллар США – 28,13 грн (+3 коп.);

1 евро – 33,36 грн (-3 коп.)

Курс валют на 19 ноября Нацбанк

Курс валют на 19 ноября Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подитожил, что на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка. А уже на этой неделе прогнозируется снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.

По мнению опрошенных банкиров, к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,10 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Курс валют на 19 ноября Минфин

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,58 грн/€.

Курс валют на 19 ноября Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$;

Продажа – 28,28 грн/$.

Курс валют на 19 ноября Минфин

Евро:

Покупка – 33,3 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Курс валют на 19 ноября Минфин

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,24 грн/$;

Продажа – 28,3 грн/$.

Курс валют на 19 ноября Минфин

Евро:

Покупка – 33,3 грн/€;

Продажа – 33,38 грн/€.

Курс валют на 19 ноября Минфин

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.