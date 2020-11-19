Доллару не удалось упасть ниже психологической отметки: свежий курс валют в Украине
В четверг, 19 ноября, доллар после продолжительного падения поднялся на 3 копейки – до 28,13 грн. Евро же упал на 3 коп. и установился на отметке 33,36 грн. Многие аналитики уверены, что уже в декабре доллар может взлететь до 29 грн/$.
OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют в банках, обменниках и на черном рынке.
1 доллар США – 28,13 грн (+3 коп.);
1 евро – 33,36 грн (-3 коп.)
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.
Прогнозы аналитиков
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подитожил, что на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка. А уже на этой неделе прогнозируется снижение курса доллара к гривне.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.
По мнению опрошенных банкиров, к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,10 грн/$;
Продажа – 28,35 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,1 грн/€;
Продажа – 33,58 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,25 грн/$;
Продажа – 28,28 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,3 грн/€;
Продажа – 33,4 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,24 грн/$;
Продажа – 28,3 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,3 грн/€;
Продажа – 33,38 грн/€.
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2020 год – 27,20 грн/доллар
2021 год – 28,12 грн/доллар
2022 год – 27,96 грн/доллар
2023 год – 28,10 грн/доллар
2024 год – 28,10 грн/доллар
2025 год – 28,10 грн/доллар
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.