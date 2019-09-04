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4 сентября • обновлено в 04:53
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"Долларов не хватает": банкам ЕС предрекли масштабные проблемы

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Банки Европейского Союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается, что приводит к ее укреплению.

Одной из причин происходящего стала масштабная программа заимствований Соединенных Штатов, сообщают "Вести".

В частности, за III квартал американский Минфин планирует занять 434 млрд долларов. Такой объем можно сравнить лишь с кризисными 2008-2009 годами.

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"Учитывая тот факт, что доходности по трежерис выше, чем, например, в Европе, неудивительно, что капитал уходит из еврозоны на долговой рынок США. Кроме того, бегству в наименее рисковые активы способствует неопределенность в торговой войне и турбулентность на рынках", – отмечают эксперты.

В результате в еврозоне появились признаки кризиса долларовой ликвидности. На прошлой неделе спрос на американскую валюту резко вырос и достиг почти 1 млрд долларов – максимума с конца прошлого года.

"За долларами обратились сразу три банка, причем занимали они по ставкам выше межбанковских. По сути, это кризис ликвидности, который может вылиться в проблемы более существенного масштаба", – резюмировали журналисты.

Банки Европейского Союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается

Банки Европейского Союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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Европейский Союз доллар
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