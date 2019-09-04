"Долларов не хватает": банкам ЕС предрекли масштабные проблемы

Банки Европейского Союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается, что приводит к ее укреплению.

Одной из причин происходящего стала масштабная программа заимствований Соединенных Штатов, сообщают "Вести".

В частности, за III квартал американский Минфин планирует занять 434 млрд долларов. Такой объем можно сравнить лишь с кризисными 2008-2009 годами.

"Учитывая тот факт, что доходности по трежерис выше, чем, например, в Европе, неудивительно, что капитал уходит из еврозоны на долговой рынок США. Кроме того, бегству в наименее рисковые активы способствует неопределенность в торговой войне и турбулентность на рынках", – отмечают эксперты.

В результате в еврозоне появились признаки кризиса долларовой ликвидности. На прошлой неделе спрос на американскую валюту резко вырос и достиг почти 1 млрд долларов – максимума с конца прошлого года.

"За долларами обратились сразу три банка, причем занимали они по ставкам выше межбанковских. По сути, это кризис ликвидности, который может вылиться в проблемы более существенного масштаба", – резюмировали журналисты.

Банки Европейского Союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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