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6 апреля • обновлено в 13:35
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Доллара по 50 грн не будет: в "Слуге народа" рассказали, что удержит курс гривни

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Бесперебойный экспорт зерновых поможет Украине избежать сильного падения курса гривни даже на фоне сильного экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

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Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Сольский.

"Никакого доллара по 50 не будет. Наш аграрный сектор формирует до 40% валютной выручки страны. Поэтому бесперебойный экспорт зерновых – это один из факторов стабилизации финансового сектора", – подчеркнул нардеп.

Доллара по 50 грн не будет: в "Слуге народа" рассказали, что удержит курс гривни

Он напомнил, что Минэкономики постоянно проводит мониторинг как цен, так и физического наличия продуктов на полках магазинов в каждой области и их запасов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министерству усилить такой мониторинг для продуктов социальное значение.

"Осенью посеяли 6,4 млн га озимой пшеницы. 90% посевов находятся в удовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, в этом году будет собрано около 23 млн т пшеницы при внутренней потребности 8 млн т", - подчеркнул депутат, добавив, что схожая ситуация наблюдается и с другими зерновыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине после нескольких недель резкого роста кардинально изменил свою траекторию. Уже до 12 апреля, как прогнозируют аналитики, валюта может опуститься ниже психологической отметки в 27 грн/$.

29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Персона
Николай Сольский
Место
Украина
Тег
Экспорт
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
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