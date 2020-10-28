Доллара по 30 грн не будет: украинская валюта закрепилась на низких отметках

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Курс доллара

Несмотря на тот факт, что Украине прогнозировали взлет курса доллара, пока что американская валюта не сильно подорожала по отношению к гривне. Курс доллара вырос на 3 коп. до 28,36 грн, а евро повысился на 6 копеек за сутки – до 33,55 грн. Таким образом гривня закрепилась на уровне 28,2-28,4 за доллар.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Многие аналитики предупреждали, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков, что валюта будет расти по такому сценарию.

Курс НБУ на 28 октября

  • 1 доллар США – 28,36 грн (+3 коп.);

  • 1 евро – 33,55 грн (+6 коп.).

Справочный курс доллара
Справочный курс евро

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,33 грн/$;

  • Продажа – 28,47 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 33,0 грн/€;

  • Продажа – 33,6 грн/€.

Курс евро в банках

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,38 грн/$;

  • Продажа – 28,42 грн/$.

Курс доллара в обменниках

Евро:

  • Покупка – 33,35 грн/€;

  • Продажа – 33,43 грн/€.

Курс евро в обменниках

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,4 грн/$;

  • Продажа – 28,44 грн/$.

Евро:

  • Покупка – 33,40 грн/€;

  • Продажа – 33,47 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз – 30,0 грн/$)

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,9 грн/$)

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,6 грн/$)

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$)

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз – 28,7 грн/$).

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам аналитиков, в Украине после первого тура местных выборов начнется плавное укрепление гривни. Движение доллара развернется на 180 градусов, а валюта опустится к отметке около 28,2 грн/$.

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