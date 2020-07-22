Доллара по 26 грн больше не должно быть, – министр экономики Петрашко

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что укрепления гривни до 26–25 грн/$ быть не должно. Национальная валюта должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина. Таким образом министр прокомментировал стремительное падение гривни по отношению к американской и европейской валюты, которое происходит в последнее время.

"Во-первых, я считаю, что должно быть усиление курса. Если курс сейчас 27–28, то он не должен ходить в 26–25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю. Курс 23,5 гривен/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам. При курсе 28 гривен/доллар закупили удобрения, средства защиты, топливо, а продали потом по 23. Кто от этого выиграл?" – заявил министр.

По его словам, колебания курса вывело маржу из продуктивного сектора в непродуктивный.

"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30% при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, без любых оснований, не пополнили резервы, когда могли пополнить. Выкупаем валюту, в чем вопрос? Резервы были бы больше и курс был бы 27. У нас не было бы падения ВВП. Падение ВВП заложило не правительство Гончарука, я считаю, а заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", – сказал Петрашко.

Он отметил, что в Украине ни в коем случае нельзя было допустить усиления курса гривни, поскольку наша страна только развивается.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

С тех пор гривня очень сильно обвалилась по отношению к евро и доллару.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задание президента Владимира Зеленского выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, инфляция ускорится на 2,2 %, подорожает коммуналка, бензин и газ.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева резко раскритиковала Зеленского за его слова о долларе.

Позже стало известно, какими будут последствия обвала гривни.