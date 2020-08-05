Доллар в Украине приблизился к отметке, требуемой Зеленским
Официальный курс доллара в среду, 05 августа, вырос и установился на уровне – 27,82 грн (+9 коп.). Справочный курс евро вырос на 21 копейку и составил 31,72 грн. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть около 30 грн/$.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 5 августа
Доллар США – 27,82 грн;
Евро – 31,72 грн.
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,55 грн/$
Продажа – 27,95 грн/$
Евро:
Покупка – 32,20 грн/€
Продажа – 32,75 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,65 грн/$
Продажа – 27,74 грн/$
Евро:
Покупка – 32,40 грн/€
Продажа – 32,60 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,66 грн/$
Продажа – 27,71 грн/$
Евро:
Покупка – 32,40 грн/€
Продажа – 32,50 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 4 августа, вырос и установился на уровне – 27,73 грн (+5 коп.). А вот евро наоборот сильно просел – до 32,51 грн (-26 коп.).
При этом в киевских обменниках курс доллара во вторник, 4 августа, вырос на 5-20 копеек.