Доллар в Украине приблизился к отметке, требуемой Зеленским

Официальный курс доллара в среду, 05 августа, вырос и установился на уровне – 27,82 грн (+9 коп.). Справочный курс евро вырос на 21 копейку и составил 31,72 грн. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс доллара должен быть около 30 грн/$.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 5 августа

Доллар США – 27,82 грн;

Евро – 31,72 грн.

Курс валют на 5 августа Сайт НБУ

Курс валют на 5 августа Сайт НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,55 грн/$

Продажа – 27,95 грн/$

Курс валют на 5 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,20 грн/€

Продажа – 32,75 грн/€

Курс валют на 5 августа Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,65 грн/$

Продажа – 27,74 грн/$

Курс валют на 5 августа kurs.com

Евро:

Покупка – 32,40 грн/€

Продажа – 32,60 грн/€

Курс валют на 5 августа kurs.com

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 27,66 грн/$

Продажа – 27,71 грн/$

Курс валют на 5 августа Минфин

Евро:

Покупка – 32,40 грн/€

Продажа – 32,50 грн/€

Курс валют на 5 августа Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 4 августа, вырос и установился на уровне – 27,73 грн (+5 коп.). А вот евро наоборот сильно просел – до 32,51 грн (-26 коп.).

При этом в киевских обменниках курс доллара во вторник, 4 августа, вырос на 5-20 копеек.