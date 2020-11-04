Доллар заметно подорожал из-за Трампа

Доллар подорожал на фоне усиления позиций американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США.

Трамп, в случае небольшого отставания от кандидата от Демократической партии Джо Байдена, может оспорить результаты выборов. В этих условиях растет спрос на наиболее надежные активы, включая доллар. Об этом сообщает "Интерфакс".

В результате курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,1658 по сравнению с $1,1722 на закрытие предыдущей сессии.

Американский доллар прибавляет соответственно 0,6% и 0,8% в парах с фунтом стерлингов и австралийским долларом.

В то же время на фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

На открытии торгов Лондонской биржи снизился индекс FTSE 100, при расчете которого берут акции 100 компаний с наибольшей капитализации.

На Парижской бирже индекс CAC-40, который отражает среднее значение котировок крупнейших компаний, снизился на 1,4%.

На Франкфуртской фондовой бирже основной индекс DAX, который включает 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгов упал на 1,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США проходят выборы президента. На этот пост претендуют Трамп и Байден. Помимо главы государства, американцы также переизберут Конгресс, вице-президента, 13 губернаторов штатов и местную власть.