Доллар заметно подорожал из-за Трампа
Доллар подорожал на фоне усиления позиций американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США.
Трамп, в случае небольшого отставания от кандидата от Демократической партии Джо Байдена, может оспорить результаты выборов. В этих условиях растет спрос на наиболее надежные активы, включая доллар. Об этом сообщает "Интерфакс".
В результате курс евро к доллару опустился в ходе торгов до $1,1658 по сравнению с $1,1722 на закрытие предыдущей сессии.
Американский доллар прибавляет соответственно 0,6% и 0,8% в парах с фунтом стерлингов и австралийским долларом.
В то же время на фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.
На открытии торгов Лондонской биржи снизился индекс FTSE 100, при расчете которого берут акции 100 компаний с наибольшей капитализации.
На Парижской бирже индекс CAC-40, который отражает среднее значение котировок крупнейших компаний, снизился на 1,4%.
На Франкфуртской фондовой бирже основной индекс DAX, который включает 30 крупнейших акционерных компаний Германии, в начале торгов упал на 1,7%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США проходят выборы президента. На этот пост претендуют Трамп и Байден. Помимо главы государства, американцы также переизберут Конгресс, вице-президента, 13 губернаторов штатов и местную власть.