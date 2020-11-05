Доллар впервые за неделю подешевел: новый курс валют в Украине

Курс доллара в Украине впервые за неделю опустился. Американская валюта подешевела на 10 копеек и установилась на отметке в 28,5 грн/$.

В свою очередь евро упал на 6 коп. за сутки – до 33,42 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

1 доллар США – 28,5 грн (-10 коп.);

1 евро – 33,42 грн (-6 коп.).

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, введение в Украине жесткого карантина станет триггером для падения национальной валюты.

"Уровни 30-32, спекулятивно, появятся на биржевых экранах очень быстро, в банках, в том числе, курс будет высоким. Это может спровоцировать желание население "зафиксировать прибыль по девальвации", а значит приток тех, кто будет конвертировать доллары и евро в гривну может сбалансировать курс и большей девальвации не произойдет", – пояснил он.

По его словам, аналитики не ждут более резкой девальвации, чем к уровню 30-32 грн за доллар. Орыщак подчеркнул, что населению паниковать не стоит из-за ослабления гривни, так как инфляции при этом ждать не приходится.

"Правительство страны прекрасно понимает, что при отсутствии денежных поступлений у населения стремительно сократится товаропотребление (если люди сядут на карантин, то они не будут получать заработную плату, а накоплений у населения не много, значит потреблять будут все меньше и меньше не только товаров длительного пользования, но и товаров первой необходимости). Такой сценарий развития для страны неприемлем, потому можно ждать, что резкие курсовые колебания будут стараться балансировать интервенциями, в том числе", – заключил эксперт.

Доллар:

Покупка – 28,3 грн/$;

Продажа – 28,7 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,48 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,45 грн/$;

Продажа – 28,55 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,15 грн/€;

Продажа – 33,33 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,45 грн/$;

Продажа – 28,51 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,2 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg определило худшую валюту в мире в октябре.