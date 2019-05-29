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Что будет с долларом в Украине: озвучен прогноз до конца года

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Рост курса доллара в Украине связан с предложением олигарха Игоря Коломойского объявить в Украине дефолт, которое он озвучил в интервью Financial Times.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экономист Тарас Козак. Он уточнил, что это нормальные колебания в рамках стабильной ситуации. По прогнозу эксперта, к концу года курс может составить 28-29 грн/$ в связи с сезонным подорожанием американской валюты.

Козак напомнил, что во вторник, 28 мая, торги на межбанковском рынке закончились на уровне 26,50 грн/$. На тенденцию отреагировали и обменные пункты.

"Думаю, это было связано в первую очередь с волнениями, возникшими в результате публикации интервью с Коломойским о дефолте. Наши иностранные инвесторы начали переживать, хотя вчера-позавчера представители новой администрации Зеленского говорили, что это (дефолт. – Ред.) не в их интересах и не в интересах страны", – отметил он.

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Экономист обратил внимание, что с начала текущего года Национальный банк Украины выкупил на межбанковском рынке "почти 1,5 млрд лишних долларов, которые никто не покупал". И теперь в случае необходимости сможет удовлетворить покупательский ажиотаж.

"Если бы Нацбанк эти средства не выкупил, у нас был бы сегодня курс на уровне 23-24 грн/$. Но золотовалютные резервы НБУ выросли, и если будет большой спрос на доллар, у Нацбанка есть, чем его погасить", – подчеркнул Козак.

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Он считает, что к концу года доллар может подорожать, но это будет обычным сезонным явлением.

"Будет курс к концу года 29 грн/$ или не будет – об этом многие спорят. Я думаю, где-то в районе 28-29 грн/$ он будет. Потому что каждый год существует сезонность: под конец года курс доллара растет, а потом с января гривна снова растет", – объяснил специалист.

По прогнозам, к концу 2019 года курс доллара в Украине вырастет

По прогнозам, к концу 2019 года курс доллара в Украине вырастет

nationalinterest.org

Как сообщал OBOZREVATEL, олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times, опубликованном 26 марта, призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

По мнению ряда аналитиков, дефолт может привести к девальвации гривны и росту курса доллара до запредельных значений: 40 грн/$ или даже 100 грн/$.

По консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли средний курс доллара в Украине в 2019 году составит 29,08 грн/$.

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Темы
Курс валютПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Тарас КозакИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
курс валютдолларгривнядефолт
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Golan Sim
Golan Sim
Запад ДОЛЖЕН знать, что уже сейчас он ОБЯЗАН выделять не менее 4 млрд.$ ЕЖЕМЕСЯЧНО Украине для проведения всесторонних экономических и политических реформ, а также оказать БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ военную помощь на сумму не менее 5 млрд.$.И это только на 2019 год. Общая сумма финансовой помощи должна составить не менее 50 млрд.$ в год.В противном случае о евроатлантическом курсе Украины он может только мечтать.
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