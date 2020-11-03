Доллар в Украине стремительно подорожал: новый курс валют

Валентина Гембарская Экономика 09:31, 3.11.2020 Обновлено: 09:40, 3.11.2020

Курс доллара в Украине за сутки вырос сразу на 13 коп. до 28,58 грн, а евро подорожал на 5 коп. за сутки – до 33,29 грн. Таких показателей курса доллара не было с начала 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

Курс НБУ на 3 ноября

  • 1 доллар США – 28,58 грн (+13 коп.);

  • 1 евро – 33,29 грн (-5 коп.).

Курс доллара НБУ
Нацбанк
Курс евро НБУ
Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,35 грн/$;

  • Продажа – 28,65 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,0 грн/€;

  • Продажа – 33,5 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,65 грн/$;

  • Продажа – 28,7 грн/$.

Курс доллара в обменниках
Tables Finance

Евро:

  • Покупка – 33,25 грн/€;

  • Продажа – 33,35 грн/€.

Курс евро в обменниках
Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,63 грн/$;

  • Продажа – 28,68 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,23 грн/€;

  • Продажа – 33,32 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в Украине курс доллара вырос на 2 коп. до 28,45 грн, а евро упал на 5 копеек за сутки – до 33,24 грн.

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Экономика

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