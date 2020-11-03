Доллар в Украине стремительно подорожал: новый курс валют

Курс доллара в Украине за сутки вырос сразу на 13 коп. до 28,58 грн, а евро подорожал на 5 коп. за сутки – до 33,29 грн. Таких показателей курса доллара не было с начала 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.

1 доллар США – 28,58 грн (+13 коп.);

1 евро – 33,29 грн (-5 коп.).

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Доллар:

Покупка – 28,35 грн/$;

Продажа – 28,65 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,0 грн/€;

Продажа – 33,5 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,65 грн/$;

Продажа – 28,7 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,35 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,63 грн/$;

Продажа – 28,68 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,23 грн/€;

Продажа – 33,32 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в Украине курс доллара вырос на 2 коп. до 28,45 грн, а евро упал на 5 копеек за сутки – до 33,24 грн.