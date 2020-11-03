Доллар в Украине стремительно подорожал: новый курс валют
Доллар в Украине уже несколько дней подряд растет в цене
Многие аналитики считают, что курс доллара до конца года может достигнуть 30 грн/$
В обменниках американская валюта опасно приблизилась к 29 грн/$
Курс доллара в Украине за сутки вырос сразу на 13 коп. до 28,58 грн, а евро подорожал на 5 коп. за сутки – до 33,29 грн. Таких показателей курса доллара не было с начала 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн.
1 доллар США – 28,58 грн (+13 коп.);
1 евро – 33,29 грн (-5 коп.).
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,35 грн/$;
Продажа – 28,65 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,0 грн/€;
Продажа – 33,5 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,65 грн/$;
Продажа – 28,7 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,25 грн/€;
Продажа – 33,35 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,63 грн/$;
Продажа – 28,68 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,23 грн/€;
Продажа – 33,32 грн/€.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:
2020 год – 27,20 грн/доллар
2021 год – 28,12 грн/доллар
2022 год – 27,96 грн/доллар
2023 год – 28,10 грн/доллар
2024 год – 28,10 грн/доллар
2025 год – 28,10 грн/доллар
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 ноября в Украине курс доллара вырос на 2 коп. до 28,45 грн, а евро упал на 5 копеек за сутки – до 33,24 грн.