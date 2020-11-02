Доллар в Украине пробил новый максимум

В Украине курс доллара вырос на 2 коп. до 28,45 грн, а евро упал на 5 копеек за сутки – до 33,24 грн. Таким образом американская валюта в Украине пробила максимум с января 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков такого сценария.

Курс НБУ на 2 ноября

1 доллар США – 28,45 грн (+2 коп.);

1 евро – 33,24 грн (-5 коп.).

Курс доллара НБУ Нацбанк

Курс евро НБУ Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,55 грн/$;

Продажа – 28,66 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33,0 грн/€;

Продажа – 33,45 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,51 грн/$;

Продажа – 28,56 грн/$.

Курс доллара в обменниках Tables Finance

Евро:

Покупка – 33,11 грн/€;

Продажа – 33,25 грн/€.

Курс евро в обменниках Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,53 грн/$;

Продажа – 28,58 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,15 грн/€;

Продажа – 33,25 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне ужесточения карантина и роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в первую неделю ноября курс доллара увеличится на 10-25 копеек и достигнет отметки в 28,5 грн/$.