Доллар в Украине пробил новый максимум

Валентина Гембарская Экономика 09:43, 2.11.2020 Обновлено: 11:09, 2.11.2020

В Украине курс доллара вырос на 2 коп. до 28,45 грн, а евро упал на 5 копеек за сутки – до 33,24 грн. Таким образом американская валюта в Украине пробила максимум с января 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков такого сценария.

Курс НБУ на 2 ноября

  • 1 доллар США – 28,45 грн (+2 коп.);

  • 1 евро – 33,24 грн (-5 коп.).

Курс доллара НБУ
Нацбанк
Курс евро НБУ
Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,55 грн/$;

  • Продажа – 28,66 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,0 грн/€;

  • Продажа – 33,45 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,51 грн/$;

  • Продажа – 28,56 грн/$.

Курс доллара в обменниках
Tables Finance

Евро:

  • Покупка – 33,11 грн/€;

  • Продажа – 33,25 грн/€.

Курс евро в обменниках
Tables Finance

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,53 грн/$;

  • Продажа – 28,58 грн/$.

Курс доллара на черном рынке
Минфин

Евро:

  • Покупка – 33,15 грн/€;

  • Продажа – 33,25 грн/€.

Курс евро на черном рынке
Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

  • 2020 год – 27,20 грн/доллар

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз МВФ по курсу валют

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне ужесточения карантина и роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в первую неделю ноября курс доллара увеличится на 10-25 копеек и достигнет отметки в 28,5 грн/$.

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Экономика

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