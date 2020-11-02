Доллар в Украине пробил новый максимум
В Украине курс доллара вырос на 2 коп. до 28,45 грн, а евро упал на 5 копеек за сутки – до 33,24 грн. Таким образом американская валюта в Украине пробила максимум с января 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Аналитики считают, что в 2021 году доллар может преодолеть отметку в 30 грн, но пока что нет признаков такого сценария.
1 доллар США – 28,45 грн (+2 коп.);
1 евро – 33,24 грн (-5 коп.).
*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,55 грн/$;
Продажа – 28,66 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,0 грн/€;
Продажа – 33,45 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,51 грн/$;
Продажа – 28,56 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,11 грн/€;
Продажа – 33,25 грн/€.
Доллар:
Покупка – 28,53 грн/$;
Продажа – 28,58 грн/$.
Евро:
Покупка – 33,15 грн/€;
Продажа – 33,25 грн/€.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:
2020 год – 27,20 грн/доллар
2021 год – 28,12 грн/доллар
2022 год – 27,96 грн/доллар
2023 год – 28,10 грн/доллар
2024 год – 28,10 грн/доллар
2025 год – 28,10 грн/доллар
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на фоне ужесточения карантина и роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом в первую неделю ноября курс доллара увеличится на 10-25 копеек и достигнет отметки в 28,5 грн/$.