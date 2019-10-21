Главная Новости
21 октября • обновлено в 05:04
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Доллар в Украине подорожает: озвучен прогноз до конца года

416 Читать материал на украинском

Курс доллара в Украине в обменниках к концу 2019 года будет находиться на отметке 27-27,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV экономист Игорь Гарбарук. По его словам, определенный рост курса возможен в ближайшие недели.

"В третьей декаде октября и в начале ноября, я думаю, определенный рост курса произойдет... Я думаю, уровень 27-27,5 грн/$ на конец года – это как раз и будет тот реальный курс в обменниках, который мы увидим", – рассказал экономист.

По словам Гарбарука, на сегодняшний день на валютном рынке Украины наблюдается избыток доллара.

"Три дня назад на миллиард с лишним продали облигации внутреннего государственного займа. Нерезиденты страны завели сюда валюту, купили гривни и приобрели ценные бумаги... У нас достаточно хороший урожай – только за первые полгода на 42% вырос экспорт зерна. На 19% за полгода вырос экспорт черных металлов. На 13% выросли поступления от наших заробитчан… Складывается ситуация, что предложение валюты на рынке больше, чем нужно. Потому курс не растет", – объяснил он.

Новости
Доллару прогнозируют провал: почему и когда

При этом Гарбарук отметил, что, несмотря на стабильный доллар, наблюдается рост цен на топливо, продукты, товары.

"Инфляция не настолько привязана к доллару", – подчеркнул он.

Доллар в Украине подорожает: озвучен прогноз до конца года

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Валютный рынок Курс валют Обмен валют
Персона
Игорь Гарбарук
Место
Украина
Теги
доллар гривня курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel