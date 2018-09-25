Доллар в Украине подорожает: как сохранить деньги

В Украине курс доллара до конца года может вырасти до 29 грн/$. В период девальвации один из лучших инструментов сохранения средств – инвестиции в новостройки.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В то время как на вторичке жилье дорожает, на первичном рынке цены меняются не так значительно.

"Подорожание доллара, начавшееся во второй половине июля, привело к резкому всплеску покупательской активности в августе - пока цены на жилье еще не начали повышаться. В результате в объектах корпорации "Укрбуд" в Киеве за этот месяц было продано в 2,5 раза больше квартир, чем в 2017-м", - отмечает пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

Как отмечают в "Укрбуд", подорожание валюты со временем приводит к росту цен и на "первичке". В то же время риелтор Максим Бабуряк поясняет: вторичный рынок полностью зависит от доллара. Как только происходит подорожание, снижается спрос. Украинцы зарабатывают в гривнях, но покупая жилье, цены на которое зафиксированы в американской валюте.

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