Доллар в начале недели сильно упал: свежий курс валют в Украине

В понедельник, 16 ноября, курс американской валюты упал в цене на 8 копеек и установился на отметке 28,11 грн. В свою очередь евро подешевел сразу на 5 коп. за сутки – до 33,21 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 16 ноября

1 доллар США – 28,11 грн (-8 коп.);

1 евро – 33,21 грн (-5 коп.)

Курс доллара Нацбанк

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Как пояснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка, падение запаздывающего официального курса было заметным, на других же сегментах рынка – весьма незначительным.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19. На этом фоне можно ожидать замедление активности экономики и снижение спроса на валюту со стороны импортеров. В этих условиях, без вмешательства внешних шоков, к концу года доллар может остаться вблизи нынешнего уровня, около 28 грн. Причем, до конца года он вряд ли покинет пределы диапазона 27,5-28,5 грн", – пояснил эксперт.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,0 грн/$;

Продажа – 28,3 грн/$.

Курс доллара в банках Минфин

Евро:

Покупка – 33,0 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Курс евро в банках Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$;

Продажа – 28,28 грн/$.

Курс доллара в обменниках Tables Finanse

Евро:

Покупка – 33,2 грн/€;

Продажа – 33,26 грн/€.

Курс евро в обменниках Tables Finanse

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,26 грн/$;

Продажа – 28,3 грн/$.

Курс доллара на черном рынке Минфин

Евро:

Покупка – 33,2 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Курс евро на черном рынке Минфин

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Курс евро на черном рынке Минфин

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.