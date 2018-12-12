Доллар в банках пробил новую отметку: на сколько подорожала гривня

В Украине курс доллара в среду, 12 декабря, снизился на 8 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,97 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 13 копеек и составил 31,90 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,71 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,53 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 20 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце следующего года его стоимость увеличится до 30,6 грн, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м – до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).