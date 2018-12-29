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Доллар в банках приблизился к новой отметке

94.6тЧитать материал на украинском

В Украине курс доллара в субботу, 29 декабря, вырос на 30 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,95 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 42 копейки и составил 31,95 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,68 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 23 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,71 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 48 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Тег
НБУ
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Свет Ясен
Свет Ясен
Свинья ужэ в пути
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Dan Vadim
Dan Vadim
Давайте, давайте уроды подумайте курс валют, валите экономику Украины! Скоро у вас пидаров весь народ разъедутся по всему миру, будите мрази сами на своих заводах за ,,токарными станками работать, дебилы во главе с ,,порохом,, дегенератом!!
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Чистой воды спекуляция.Ажиотажа после подешевения валюты в обмениках не было ,никто валюту не покупал.Вот дают толчек ,типа не покупаете ,подымем.И тут все бросились покупать валюту.
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