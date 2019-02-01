Доллар в банках подешевел: появился свежий курс валют в Украине

В Украине курс доллара в банках подорожал на 15 копеек и установился на отметке в 27,65 грн/$.

Об этом говорится в данных финансовых учреждений. В то же время курс евро в банках повысился до 31.74 грн/€.

Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2774.0960 (31 января – 2775.5525)

100 EUR – 3186.8815 (31 января – 3172.1790)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В конце января в Украине традиционно начинается период укрепления гривни.

По оценкам аналитиков, в ближайшее время валюта подешевеет;

В Украине вступают в силу новые валютные правила, Национальный банк увеличит лимиты по валютным операциям и разрешит продавать доллары в почтовых отделениях.

В НБУ уверены, что курс доллара в 2019 году будет колебаться, однако значительных скачков регулятор не ожидает.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!