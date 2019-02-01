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Доллар в банках подешевел: появился свежий курс валют в Украине

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В Украине курс доллара в банках подорожал на 15 копеек и установился на отметке в 27,65 грн/$.

Об этом говорится в данных финансовых учреждений. В то же время курс евро в банках повысился до 31.74 грн/€.

Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2774.0960 (31 января – 2775.5525)

100 EUR – 3186.8815 (31 января – 3172.1790)

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Доллар в банках подешевел: появился свежий курс валют в Украине

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютгривнядолларУкраина
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