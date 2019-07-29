Доллар рухнул до нового минимума: эксперт объяснил почему

В Украине торговля на межбанковском валютном рынке в понедельник, 29 июля, началась с незначительного роста курса доллара, однако спустя несколько часов котировки американской валюты рухнули.

Стоимость доллара падает, поскольку на украинском рынке доминирует валютное предложение, сообщил финансовый эксперт Василий Невмержицкий в комментарии UBR.

"Нацбанк с самого утра вышел скупать доллар по 25,30 грн/$, и сразу приобрел порядка $20 млн. После этого котировки рухнули на 25,28 грн/$, а затем пошли еще ниже", – отметил он.

"К 11 часам НБУ поставил курс скупки на уровне 25,25 грн/$, готов собирать все с рынка", – резюмировал Невмержицкий.

Напомним, что 26 июля Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,48 грн/$.

Таким образом, в этот день был зафиксирован минимальный курс гривни с начала 2019 года. Максимальный курс национальной валюты Украины наблюдался 11 января – 28,27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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