Доллар упал до минимальных отметок за два года

Доллар обвалился до минимума за 2 года.

Стоимость доллара США на мировых рынках упала до двухлетнего минимума по отношению к основным валютам.

Об этом сказано в материале Reuters. Отмечается, что основные финансовые игроки искуственно обваливают доллар и укрепляют евро. Также валюта находится под давлением низкой доходности и мрачных экономических данных в США.

Доллар годами укреплялся, но пандемия коронавируса сильно ударила по крупнейшей экономике мира – США – и заставила инвесторов искать возможности роста в других местах.

В последний раз индекс доллара упал на 0,3% до 92,55/$ после падения до 92,46/$ – самого низкого уровня с июня 2018 года.

"Инвесторы предпочитали выражать свой негативный взгляд на доллар с помощью самой торгуемой валютной пары в мире – евро/доллар – подталкивая позиции по евро к новому рекордному максимуму за неделю", – сказано в материале.

По мнению главы отдела продаж хедж-фондов Mizuho Нила Джонса, слабость доллара еще не закончилась.

Он сказал, что все внимание было приковано к ключевому психологическому уровню – 1,20 доллара к евро, и европейскую валюту ожидает дальнейший рост, если этот уровень будет пробит.

По словам аналитиков, несмотря на то, что в последние недели он падал, доллар остается на 27% выше уровня 2011 года. Предполагается, что американская валюта может еще больше упасть, особенно на основе взвешенных данных по торговой активности в США.

"Есть много причин для падения доллара и еще больше для восстановления евро. Например, доллар мог ослабнуть из-за изменения политики Федеральной резервной системы США", – сказал макро-стратег Societe Generale Кит Джукс.

Как сообщал OBOZREVATEL, доллар США уже в 2021 году может потерять лидерские позиции среди главных мировых валют.

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