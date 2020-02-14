Доллар резко упал: аналитик объяснил причины укрепления гривни

В Украине в пятницу, 14 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару вырос и закрепился около отметки 24,50 грн/$.

"Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо", – сообщил в комментарии OBOZREVATEL аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, в НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, то уменьшится влияние курса на бюджет.

Также регулятор намерен удерживать крепкую гривню и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность.

"Вероятно, сегодня гривня проведет торги в диапазоне 24,4-24,5 грн/$", – резюмировал Шевчишин.

Регулятор намерен удерживать крепкую гривню и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!