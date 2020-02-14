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14 февраля • обновлено в 12:08
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Доллар резко упал: аналитик объяснил причины укрепления гривни

1.1т
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В Украине в пятницу, 14 февраля, официальный курс гривни по отношению к доллару вырос и закрепился около отметки 24,50 грн/$.

"Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо", – сообщил в комментарии OBOZREVATEL аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, в НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, то уменьшится влияние курса на бюджет.

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Также регулятор намерен удерживать крепкую гривню и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность.

"Вероятно, сегодня гривня проведет торги в диапазоне 24,4-24,5 грн/$", – резюмировал Шевчишин.

Регулятор намерен удерживать крепкую гривню и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность

Регулятор намерен удерживать крепкую гривню и рекомендует экспортерам улучшать продуктивность

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
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