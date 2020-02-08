Доллар резко развернется: каким будет курс валют на неделе в Украине. Прогноз

В Украине на следующей неделе курс доллара по отношению к гривне будет находиться в диапазоне 24,3 – 24,85 грн/$.

Таковы прогнозы ведущих аналитиков, сказано в материале "Лига.net". По одной из версий полуторамесячное падение гривни остановил НАК "Нафтогаз", который мог продавать доллары, полученные от "Газпрома" в конце прошлого года. Но это не главная причина, утверждают опрошенные банкиры.

В прошлую пятницу доллар впервые за три месяца превысил отметку в 25 грн/$. Ожидалось, что гривня плавно девальвирует и на этой неделе. Но вышло ровно наоборот.

Как известно, январь – традиционно тяжелый месяц для гривни. Предложение доллара в начале года обычно сокращается из-за низкой деловой активности после праздников (соответственно валютной выручки меньше). Сейчас сезонность усилилась по нескольким причинам.

"Во-первых, на рынке было много гривни после крупнейшего в этом году погашения облигаций госзайма (17 млрд) и нетипично больших возмещений НДС (17,7 млрд, часть – долги с 2019 года, возникшие из-за проблем с бюджетом). Это позволяло экспортерам продавать меньше валютной выручки для финансирование расходов в гривне, а нерезидентам – не заводить в Украину валюту под покупку новых ОВГЗ.

Во-вторых, нервозность после катастрофы самолета МАУ в Иране и коронавируса в Китае, что повлекло за собой падение мировых финрынков. Активы развивающихся стран также отчасти пострадали", – сказано в статье.

Курс гривны изменится

В начале февраля ситуация развернулась: банкиры отметили крупные продажи экспортеров (прежде всего аграриев), которые успели потратить большую часть гривни, полученной от возмещений НДС, на выплату налогов и январских зарплат. Дополнительная причина роста продаж – самый высокий за последние три месяца курс: многие клиенты банков опасались нового витка ревальвации.

"С другой стороны, межбанк не готов обрабатывать большие объемы валюты без существенных курсовых колебаний (НАКу это невыгодно). Это значит, что, вероятно, основные продажи "Нафтогаз" проведет вне рынка, то есть напрямую с Нацбанком. В таком случае, на курс они не повлияют, допускают финансисты", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины в пятницу, 7 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,57 грн/$.

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