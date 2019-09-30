Доллар рекордно подешевел: в Нацбанке назвали причины укрепления гривни

Курс гривни по отношению к американскому доллару установил новый рекорд, поскольку на укрепление украинской валюты в 2019 году повлияло сразу несколько факторов.

О том, почему в этом году не наблюдается сезонных колебаний на валютном рынке, в эфире ObozTV рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Первая причина укрепления гривни, по его словам, заключается в больших объемах покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) иностранными инвесторами.

"Если в начале года портфель ОВГЗ нерезидентов составлял 6 млрд грн, то сегодня – почти 90 млрд грн", – отметил он.

При этом Фурман выразил уверенность, что, вопреки прогнозам некоторых экспертов, в ближайшее время не будет массового погашения ОВГЗ и вывода средств из Украины.

"Подавляющее большинство нерезидентов покупают ОВГЗ на срок 3-5 лет. Т.е. это долгосрочный период. …Если у нерезидентов краткосрочные облигации и идет погашение, то в основном они покупают новые ОВГЗ. И деньги остаются в государстве", – пояснил он.

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Фурман подчеркнул, что ОВГЗ – далеко не единственный фактор, повлиявший на рост курса гривни.

Среди остальных важных моментов он назвал:

хороший урожай украинских аграриев , который идет на экспорт, а также стабильно высокие цены на украинское сырье;

снижение цен на газ и нефть – Фурман напомнил, что нефть с начала года подешевела на 30%;

значительные переводы денег в Украину от заробитчан (по различным оценкам, общая сумма в прошлом году составила от 12 до 14 млрд долларов);

снижение объема вывода дивидендов за границу.

"Нацбанк сегодня проводит политику плавающего обменного курса. Суть политика простая – курс определяется рынком. Да, НБУ может сглаживать колебания гривни. Но он не будет и не собирается влиять на тренд", – заверил член совета НБУ.

Фурман уточнил, что сейчас гривня укрепляется и Нацбанк выкупает доллар с рынка для пополнения золотовалютных резервов. По его данным, с начала года было выкуплено уже 3 млрд 200 млн долларов.

"Если тренд изменится – гривня начнет ослабляться – часть долларов из золотовалютных резервов НБУ будет продавать. Но никто не будет сжигать все золотовалютные резервы, как это было раньше", – добавил он.

В частности, напомнил эксперт, с 2011 по 2013 год при политике фиксированного курса Национальный банк "сжег" около 20 млрд долларов на поддержку курса украинской гривни.

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Как писал OBOZREVATEL, украинская гривня в 2019 году заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты.

По состоянию на 30 сентября Нацбанк установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,08 грн/$. Таким образом, доллар пробил новый минимум и откатился до уровня 2016-го года.

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