Доллар продолжил падать: гривня почти достигла психологической отметки

Доллар в Украине дешевеет второй день подряд на новостях о победе Джо Байдена на выборах в США. Курс снизился еще на 2 копейки установился на отметке 28,11 грн.

В свою очередь евро упал на 16 коп. за сутки – до 33,42 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

1 доллар США – 28,11 грн (-2 коп.);

1 евро – 33,39 грн (-3 коп.).

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Как поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,1-1,7%.

"Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,61/28,63 до 28,12/28,14 (-1,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,49/28,69 до 28,12/28,39 (-1,3%/-1,1%)", – утверждает Иосуб.

По его словам, аналитики ожидают на этой неделе снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", – заключил эксперт.

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 32,9 грн/€;

Продажа – 33,6 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,23 грн/$;

Продажа – 28,3 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,21 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$;

Продажа – 28,33 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,3 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара может как развернуться на 180 градусов и подешеветь до 28,1 грн/$, так и резко вырасти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 29 грн/$.