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17 января • обновлено в 16:09
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Доллар пробил новую отметку: аналитик объяснил, что будет с курсом

1.8т
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Курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 17 января, вырос выше психологической отметки 24 грн/$. Однако эксперты отмечают, что дальнейшего ослабления национальной валюты ждать не стоит.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявлений заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба о том, что снижение учетной ставки в перспективе может проходить быстрее, чем прогнозировалось", – об этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме того, правительство Украины намерено с 1 февраля запустить программу кредитования малого бизнеса под 5-9%.

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При этом Нацбанк допускает, что рост ВВП страны может быть ниже прогнозируемых 3,5% из-за замедления темпов роста в четвертом квартале 2019 года.

"Укрепление гривни оказало мощное давление на экспортеров, налоговые поступления от которых значительно снизились в первую половину января. Помимо этого, подписанная торговая сделка между США и Китаем усилит позиции американских товаров на китайском рынке, а растущая конкуренция китайского направления может усилить проблемы для украинских экспортеров", – добавил Шевчишин.

В итоге финансовый аналитик спрогнозировал, что в ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн/$.

В ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн/$

В ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар
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