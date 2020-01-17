Доллар пробил новую отметку: аналитик объяснил, что будет с курсом

Курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 17 января, вырос выше психологической отметки 24 грн/$. Однако эксперты отмечают, что дальнейшего ослабления национальной валюты ждать не стоит.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявлений заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба о том, что снижение учетной ставки в перспективе может проходить быстрее, чем прогнозировалось", – об этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщил в комментарии OBOZREVATEL.

Кроме того, правительство Украины намерено с 1 февраля запустить программу кредитования малого бизнеса под 5-9%.

При этом Нацбанк допускает, что рост ВВП страны может быть ниже прогнозируемых 3,5% из-за замедления темпов роста в четвертом квартале 2019 года.

"Укрепление гривни оказало мощное давление на экспортеров, налоговые поступления от которых значительно снизились в первую половину января. Помимо этого, подписанная торговая сделка между США и Китаем усилит позиции американских товаров на китайском рынке, а растущая конкуренция китайского направления может усилить проблемы для украинских экспортеров", – добавил Шевчишин.

В итоге финансовый аналитик спрогнозировал, что в ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн/$.

В ближайшей перспективе гривня не поднимется выше отметки 24 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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