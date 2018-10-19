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/Новости экономики

Доллар преодолел психологическую отметку: опубликован курс

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни в пятницу, 19 октября, по отношению к доллару на отметке 28,03 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 12 копеек, говорится на сайте регулятора.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,25 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 7 копеек.

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В то же время средний курс продажи доллара в банках вырос на 8 копеек и составил 28,13 грн/$. Средний курс гривни к европейской валюте в продаже упал на 3 копейки до – 32,55 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
НБУ
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Dell Alex
Dell Alex
"Обозовцы", вы хоть знаете, что такое "психологическая отметка"? ))) Бездари необученные. Вчера доллар упал ниже 28 грн - вы визжали, что он "преодолел психологическую отметку", сегодня - выше, вы визжите тоже самое ))) Когда торги идут около какой-то точки - она не может быть психологической отметкой ))) Хотя, кому я все это объясняю? Зачем людям мозг, если клики не пахнут? )))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В России обвал рубля как пишит обоз . А хахлов вообще пихологическая отметка .
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Ски Андрей
Ски Андрей
Игорь Анатольевич, иди в школу,грамотей! сразу видно кацап в школу ходил редко (пихологическая)
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