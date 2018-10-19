Доллар преодолел психологическую отметку: опубликован курс

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни в пятницу, 19 октября, по отношению к доллару на отметке 28,03 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 12 копеек, говорится на сайте регулятора.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,25 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 7 копеек.

В то же время средний курс продажи доллара в банках вырос на 8 копеек и составил 28,13 грн/$. Средний курс гривни к европейской валюте в продаже упал на 3 копейки до – 32,55 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.