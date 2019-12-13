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13 декабря • обновлено в 13:07
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Доллар преодолеет новую отметку: аналитики дали прогноз

1.7т
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Финансовые аналитики прогнозируют, что на следующей неделе курс доллара к гривне продолжит снижаться.

Наличный доллар в банках может упасть до 23 грн/$, сообщил эксперт Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время, по его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,3 грн/$.

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Аналитик отметил, что среди руководства экономического блока продолжается дискуссия о происходящем на валютном рынке и действиях Национального банку Украины в этой связи.

"Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин считает укрепление гривни необоснованным, происходящим без фундаментальных причин, и вредным для экспортеров. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что укрепление гривни хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче", – резюмировал Иосуб.

Наличный доллар в банках может упасть до 23 грн/$

Наличный доллар в банках может упасть до 23 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
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