Доллар преодолеет новую отметку: аналитики дали прогноз

Финансовые аналитики прогнозируют, что на следующей неделе курс доллара к гривне продолжит снижаться.

Наличный доллар в банках может упасть до 23 грн/$, сообщил эксперт Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время, по его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,3 грн/$.

Аналитик отметил, что среди руководства экономического блока продолжается дискуссия о происходящем на валютном рынке и действиях Национального банку Украины в этой связи.

"Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин считает укрепление гривни необоснованным, происходящим без фундаментальных причин, и вредным для экспортеров. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что укрепление гривни хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче", – резюмировал Иосуб.

Наличный доллар в банках может упасть до 23 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,93 грн/$. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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