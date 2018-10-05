"Доллар посыпался": украинской гривне помогли укрепиться на рынке

В Украине снизился курс доллара к гривне благодаря продаже валютными экспортерами американской валюты в большом количестве.

Как пояснил UBR начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, экспортеры с самого утра "обваливают" курс доллара.

Он добавил, что 5 октября межбанк открылся снижением валютных котировок на 3 копейки — до 28,10-28,13 грн/$, после чего рынок немного прокачали и снова укрепили гривну.

"Было непродолжительное подорожание доллара — до 28,12-28,15 грн/$, совсем недолго. Но как только экспортеры возобновили крупные продажи, валютный курс снова посыпался — к 28,07-28,09 грн/$, где мы сейчас и торгуемся", — отметил Гриненко.

При этом в Национальном банке воспользовались ситуацией и пополнили свои золотовалютные резервы.

"Почти сразу после активизации экспортеров заявил в Matching скупку доллара по 28,08 грн/$. И валютные закупки НБУ вот-вот достигнут $10 млн", - отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских банках курс евро в пятницу, 5 октября, упал на 15 копеек. Он был установлен в продаже на уровне 32,68 грн/€.