Доллар подскочил выше 25 гривен: что будет с курсом дальше

В Украине банкиры ожидают, что в первые дни февраля курс доллара закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее.
Прогнозный диапазон на конец этой недели: 24,9–25,35 грн/$. Об этом сообщает liga.net.
При этом с начала января гривня уже подешевела на 5,4%. Итог первого месяца 2020 года для американской валюты – "плюс" 1,28 грн/$.
По словам экспертов, в начале года девальвацию гривни можно было объяснить отсутствием аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.
Банкиры отметили, что к этому фактору в феврале добавились необычно крупные возмещения НДС. Всего за январь налоговая выплатила экспортерам 17,7 млрд грн компенсаций – вся сумма вышла на рынок только после праздников.
В Украине банкиры ожидают, что в первую неделю февраля курс доллара закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее
Национальный банк Украины в понедельник, 3 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,02 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 11 копеек
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.
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