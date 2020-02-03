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3 февраля • обновлено в 10:05
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Доллар подскочил выше 25 гривен: что будет с курсом дальше

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В Украине банкиры ожидают, что в первые дни февраля курс доллара закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее.

Прогнозный диапазон на конец этой недели: 24,9–25,35 грн/$. Об этом сообщает liga.net.

При этом с начала января гривня уже подешевела на 5,4%. Итог первого месяца 2020 года для американской валюты – "плюс" 1,28 грн/$.

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По словам экспертов, в начале года девальвацию гривни можно было объяснить отсутствием аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

Банкиры отметили, что к этому фактору в феврале добавились необычно крупные возмещения НДС. Всего за январь налоговая выплатила экспортерам 17,7 млрд грн компенсаций – вся сумма вышла на рынок только после праздников.

В Украине банкиры ожидают, что в первую неделю февраля курс доллара закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее

В Украине банкиры ожидают, что в первую неделю февраля курс доллара закрепится в районе 25 грн/$, но гривня может подешеветь еще сильнее

Национальный банк Украины в понедельник, 3 февраля, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,02 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 11 копеек

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня доллар
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