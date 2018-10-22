Доллар подорожал за выходные: сколько стоит валюта в Украине

В Украине курс доллара в понедельник, 22 октября, вырос на 6 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,19 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 1 копейку и составил 32,54 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,18 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 15 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,32 грн/€. Таким образом, за выходные европейская валюта подорожала на 7 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.