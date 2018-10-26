Доллар подорожал: сколько стоит в украинских банках

В Украине курс доллара в пятницу, 26 октября, вырос на 9 копеек.
В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,35 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.
В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 4 копейки и составил 32,47 грн/€.
При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,33 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 12 копеек.
Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 32,34 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 21 копейку.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.
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