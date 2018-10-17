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Доллар подорожает: бизнесмены оценили шансы гривни на укрепление

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Представители бизнеса ожидают дальнейшего обесценивания гривни по отношению к доллару. Согласно их оценке, американская валюта может подорожать до 29.60 грн/$.

Такая информация следует из ежеквартального опроса руководителей предприятий, проведенного НБУ в третьем квартале 2018 года.

Согласно их данным, по сравнению со вторым кварталом доля респондентов, которые ожидают обесценивания национальной валюты, увеличилась с 78.3% до 90.3%.

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При этом 65.1% респондентов, участвовавших в опросе, считают, что обменный курс в следующий год будет выше 29 грн/$.

Доллар подорожает: бизнесмены оценили шансы гривни на укрепление

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в среду, 17 октября, был установлен на уровне 28,06 грн/$.

Место
Украина
Объекты
НБУкурс валютдоллар
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