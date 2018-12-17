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Доллар подешевел за выходные: сколько стоит валюта в украинских банках

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В Украине курс доллара в понедельник, 17 декабря, снизился на 2 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 7 копеек и составил 31,87 грн/€.

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При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,83 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 3 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 31,41 грн/€. Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 27 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Тег
НБУ
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
Тільки ось ціни ростуть, як на дріжджах.
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