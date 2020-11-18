Доллар побил месячный рекорд по стоимости: новый курс валют в Украине

В среду, 18 ноября, доллар установил месячный рекорд по стоимости – американская валюта упала до минимума за последние 30 дней – 28,1 грн. За сутки он снизился на 1 копейку.

Евро скакнул в цене сразу на 15 коп. и установился на отметке 33,39 грн. Банкиры считают, что уже в декабре доллар может взлететь до 29 грн/$.

OBOZREVATEL собрал для вас актуальные курсы валют на всех сегментах рынка.

1 доллар США – 28,10 грн (-1 коп.);

1 евро – 33,39 грн (+15 коп.)

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подитожил, что на прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка. А уже на этой неделе прогнозируется снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19", – пояснил эксперт.

По мнению опрошенных банкиров, к концу года доллар будет стоить в пределах 29 грн. Среди причин ослабления гривни назвали рост случаев заболевания коронавирусом и усиление карантинных мер.

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,55 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,22 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,22 грн/€;

Продажа – 33,25 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,2 грн/$;

Продажа – 28,25 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,23 грн/€;

Продажа – 33,33 грн/€.

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее банкиры сказали, сколько будет стоить доллар до конца года в Украине.