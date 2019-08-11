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"Доллар по 80": рублю предрекли крах из-за обвала нефти

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В России курс доллара может взлететь выше 80 рублей из-за падения мировых цен на нефть до минимальных отметок.

"Вероятность того, что нефть упадет ниже $50 невелика, но при таком сценарии доллар может стоить 65,80 — 67 рублей", – сообщил российский аналитик Алексей Коренев в комментарии "Газета.ру".

По его словам, при сохранении же текущей ситуации доллар может стоить 65-66 рублей до конца месяца.

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При очень низких ценах на нефть зависимость рубля высокая и падение сырья до $50 за баррель – критическое.

"В таком случае российская валюта будет подбираться к 70 и выше за доллар. Если же нефть опустится ниже $40 за баррель, при таком варианте, возможно, доллар будет стоить и вовсе 80 рублей", – резюмировал член совета директоров одной из международных аудиторско-консалтинговых компаний Агван Микаелян.

Курс доллара может взлететь выше 80 рублей из-за падения мировых цен на нефть

Курс доллара может взлететь выше 80 рублей из-за падения мировых цен на нефть

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Теги
рубль доллар Новости России
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Есль нефть упадет до 50 центов за баррель то доллар может подскочить до 2000 рублей. СУГС, ёпста!
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