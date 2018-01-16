Доллар по 50? Украинцам озвучили тревожный прогноз

Если не взяться за поддержку национального производителя, гривня в Украине продолжит ослабляться.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики, народный депутат от фракции Радикальная партия Виктор Галасюк.

"Краткосрочные прогнозы валютного курса в Украине будут зависеть от интервенций Нацбанка. Но основой ослабления курса национальной валюты является тот факт, что дефицит торгового баланса за последние десять лет исчисляется миллиардами долларов США", - заявил он.

Он напомнил, что такая политика продолжается последние десять лет.

"У нас "постоянная дырка" в торговом балансе: за пределами Украины мы покупаем больше товаров, чем продаем. Причем покупаем продукцию с высокой добавленной стоимостью, а продаем дешевое сырье. Это фундаментальный фактор, который будет ослаблять гривню и дальше. И это будет продолжаться до тех пор, пока власть серьезно не возьмется за поддержку реального производителя, экспортной экспансии и за разумное импортозамещение. В противном случае останется только вопрос: когда доллар будет по 50 гривен. То есть это уже не вопрос: "если", это уже вопрос: "когда", - подчеркнул он.

Нардеп также напомнил, что колоссальное давление на гривню оказывают внешние долги.

"Их нужно обслуживать. Экономика не генерирует средства для их покрытия. Или же нам нужно постоянно искать какие-то пути реструктуризации или же перекредитования. Поэтому наш рецепт - пора запускать собственную экономику, а не рассчитывать на кредиты. Нужно делать ставку на экспортные инвестиции, а не на заимствования МВФ. Поскольку с такими заимствованиями зачастую идут такие требования, которые для нашей экономики не приемлемы, мягко говоря", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", гривня установила новый антирекорд.