В Украине вскоре могут провести новые выборы, которые якобы приведут к росту доллара до отметки в 50 гривен.

Такой прогноз озвучил в интервью OBOZREVATEL известный экстрасенс и политолог, финалист 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

По его словам, страну ждет смена власти и ситуация с новыми выборами станет очень тяжелой для страны.

Доллар по 50 грн: экстрасенс предупредил Украину о скачке курса

"Доллар сильно поднимется. Больше 50. Потом обратно практически нет шансов вернуться. Так что, пока нам ничего хорошего не ждать. Хотя будет хорошее. Но намного позже", – рассказал Иманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ дал прогноз по курсу доллара на апрель: с 31 марта по 1 апреля снизится на 40 коп./$ до рекордных для карантина 27,6 грн/$.

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