Доллар по 28: в Нацбанке пояснили, почему падает гривня

В Украине доллар установился на отметке в 27,9 грн. В Национальном банке объяснили такой скачок увеличением спроса на иностранную валюту из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

"Сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которые нуждаются в валюте для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, пищевые продукты, туризм и тому подобное), что является следствием роста доходов населения", - пояснили в пресс-службе НБУ.

Кроме того, уже традиционно в преддверии осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что влияет на межбанковский валютный рынок.

Нацбанк пояснил, что сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов. Если факторы, которые сложились в экономике, обуславливают давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в соответствующем направлении, и НБУ не противодействует этому движению.

"Задача Нацбанка - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривни и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции", - заявили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро доллар и евро перешагнули новую отметку по отношению к гривне.