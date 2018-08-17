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МирСпорт

Доллар по 28: в Нацбанке пояснили, почему падает гривня

24тЧитать новость на украинском

В Украине доллар установился на отметке в 27,9 грн. В Национальном банке объяснили такой скачок увеличением спроса на иностранную валюту из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

"Сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которые нуждаются в валюте для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, пищевые продукты, туризм и тому подобное), что является следствием роста доходов населения", - пояснили в пресс-службе НБУ.

Кроме того, уже традиционно в преддверии осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что влияет на межбанковский валютный рынок.

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Нацбанк пояснил, что сглаживает только те значительные колебания курса, которые происходят вследствие ситуативных факторов. Если факторы, которые сложились в экономике, обуславливают давление на ослабление или усиление курса, то курс должен двигаться в соответствующем направлении, и НБУ не противодействует этому движению.

"Задача Нацбанка - не удерживать курс гривни на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривни и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции", - заявили в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро доллар и евро перешагнули новую отметку по отношению к гривне.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объекты
долларНБУкурс валют
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
вот тебе бабка и весьмирснами..
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Не каждый расовоправильный укрозоид вот так вот сходу вспомнит, что такое гривня, когда доллар скоро по 100 и надо уже присматривать себе свечной заводик в Воронеже и пару акционеров Газпрома в швейцары.
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Павлов Дмитрий, да пора присмотреть кому ты будешь горшки мыть и батинки чистить. Осталось немножко
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ох уж эти санкции...
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