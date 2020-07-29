Доллар по 28 грн обойдется Украине в 0,2-0,5% ВВП, – Минэкономики

Укрепление гривни в 2021-м году до 27-28 грн за доллар снизит ВВП на 0,2%-0,5%.

Такой прогноз содержится в проекте соответствующего постановления, который значится в порядке дня Кабинета министров в среду.

При этом, согласно проекту прогноза на ближайшие три года, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

"В доработанном прогнозе на 2021-2023 годы уточнены предположения относительно обменного курса гривны к доллару США, учитывая проведенные технические консультации с представителями НБУ и полученные позиции экспертной среды в рамках проведения очередного консенсус-опроса", – сказано в документе.

Отмечается, что НБУ высказал предостережение относительно возможного формирования в 2021 году более крепкой гривни, чем предварительно было заложено в предположениях прогноза.

Также представлены прогнозные курсы гривны на 2021 год:

ICU – 29,0 грн за доллар

ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины" – 29,4 грн за доллар

УкрСиббанк – 30,0 грн за доллар

Международный центр перспективных исследований – 28,2 грн за доллар

МВФ – 28,9 грн за доллар

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