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/Новости экономики

Доллар перешагнул новую отметку: сколько стоит в банках Украины

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В Украине курс доллара в пятницу, 19 апреля, вырос на 13 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 27,05 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 7 копеек и составил 30,55 грн/€.

Новости
Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,83 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 15 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,19 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Тег
НБУ
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
подождите!!!! как только ручная макака ваЗЕлин отдаст приват с 5 лярдами гос.денег цена будет около 120 ну и соответственно вытекающие цены!!!
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