Курс доллара развернулся на 180 градусов: сколько стоит валюта в Украине

Курс доллара в Украине развернулся на 180 градусов и начал плавно дешеветь. Американская валюта упала в цене на 14 копеек и установилась на отметке в 28,36 грн/$.

В свою очередь евро вырос на 16 коп. за сутки – до 33,58 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

1 доллар США – 28,36 грн (-14 коп.);

1 евро – 33,58 грн (-16 коп.).

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

По мнению аналитика "ТелеТрейд" Сергея Родлера, полноценный карантин, который мы наблюдали весной, не будет введен. "Складывается ощущение, что подобный исход уже учтен в текущих котировках, а значит резких движений курса ожидать не стоит", – считает он.

"Тем не менее, общая ситуация складывается явно не в пользу гривны и других валют развивающихся стран, которые дешевеют из-за высокого спроса на доллар в качестве защитного инструмента. Как только страсти вокруг американских выборов улягутся, давление на курс должно несколько ослабнуть. Однако, сам факт повторного карантина в Германии, Великобритании и Франции и сопутствующие ему опасения за состояние глобальной экономики будут оказывать негативный эффект на курс", – пояснил Родлер.

По его прогнозу, в дальнейшем курс доллара вырастет, как минимум, до 29,1 грн.

"Этот уровень был заложен в проект бюджета на 2021 год, но может стать реальностью уже в конце текущего года. Спасение из этой ситуации одно – диверсификация сбережений. Как мы видим, во время роста неопределенности люди по всему миру скупают доллар, который по уровню доверия обходит даже золото. Не стоит покупать "американца" сразу на все имеющиеся средства. Лучше растянуть процесс во времени, чтобы иметь возможность увеличивать валютные сбережения во время коррекции", – сообщил аналитик.

Доллар:

Покупка – 28,0 грн/$;

Продажа – 28,4 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,1 грн/€;

Продажа – 33,5 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,3 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€;

Продажа – 33,4 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,3 грн/$;

Продажа – 28,37 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,28 грн/€;

Продажа – 33,38 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября американская валюта подешевела на 10 копеек и установилась на отметке в 28,5 грн/$. В свою очередь евро упал на 6 коп. за сутки – до 33,42 грн.