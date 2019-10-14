Доллар неожиданно пробьет рекорд: аналитик озвучил прогноз

В Украине стоимость доллара в ближайшее время может пробить очередной рекорд и впервые за четыре года в октябре достигнуть отметки в 24 грн/$.

Такой прогноз озвучил аналитик Егор Комов. "Сейчас баланс спроса и предложения указывает на то, что после неожиданного подорожания в продаже доллар нашел точку равновесия около 24,5 грн/$. Думаю, что в ближайшее время можем опуститься ниже этого диапазона и даже достичь 24 грн/$", – отмечает эксперт.

Курс доллара в Украине

При этом курс доллара до 20 октября будет находиться около уже привычной отметки в 24,4-24,5 грн/$. С одной стороны на руку дешевому доллару сыграли длинные выходные. Традиционно в этот период украинцы продают валюту для того, чтобы компенсировать расходы. С учетом позитивного настроения на рынке, аналитики уверены – сюрпризов ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

В октябре стоимость валюты значительно подорожала в первые дни месяца, однако после снова стабилизировалась около 24,4-24,6 грн/$.

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