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15 октября • обновлено в 01:43
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/ Mакроэкономика

Доллар неожиданно пробьет рекорд: аналитик озвучил прогноз

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В Украине стоимость доллара в ближайшее время может пробить очередной рекорд и впервые за четыре года в октябре достигнуть отметки в 24 грн/$.

Такой прогноз озвучил аналитик Егор Комов. "Сейчас баланс спроса и предложения указывает на то, что после неожиданного подорожания в продаже доллар нашел точку равновесия около 24,5 грн/$. Думаю, что в ближайшее время можем опуститься ниже этого диапазона и даже достичь 24 грн/$", – отмечает эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

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При этом курс доллара до 20 октября будет находиться около уже привычной отметки в 24,4-24,5 грн/$. С одной стороны на руку дешевому доллару сыграли длинные выходные. Традиционно в этот период украинцы продают валюту для того, чтобы компенсировать расходы. С учетом позитивного настроения на рынке, аналитики уверены – сюрпризов ожидать не стоит.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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