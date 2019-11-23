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23 ноября • обновлено в 11:11
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"Доллар на дне": озвучен прогноз по курсу валют в Украине на неделю

6.2т
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Финансисты спрогнозировали курс валют в Украине на следующей неделе на уровне 24,11 – 24,45 грн/$.

Об этом сказано в материале "Лига.net". Отмечается, что на ситуацию повлияют два фактора – начало выплат по НДС и ажиотаж вокруг облигаций Министерства финансов. В пятницу, 22 ноября, курс американской валюты в банках упал на 4 копейки и был установлен на уровне 24,30 грн/$.

"Итого, на следующей неделе однозначным плюсом для гривни будет предполагаемый ажиотаж вокруг 4-летних ОВГЗ Минфина, минусами – усилившиеся покупки импортеров и начало выплат по НДС, что уменьшит продажи со стороны экспортеров. Что перевесит?… Финансисты ориентируются на следующей неделе на курсовой диапазон 24,11 – 24,45 грн/$", – сказано в материале.

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Издание отмечает, что уходящая неделя была одной из самых спокойных на валютном рынке за последние месяцы. "Курс до последнего почти не менялся: в понедельник межбанк стартовал с уровней 24,17/24,21 грн/$, во вторник, среду и четверг рынок застыл на 24,15/24,17 грн/$. Только в пятницу гривня укрепилась сразу на 6 копеек, повторив трехлетний рекорд, установленный в конце сентября – 24,10/24,12 грн/$", – сказано в статье.

Курс доллара

Курс доллара

Как указано, на более сильное укрепление гривни ресурса не хватило. "Косвенно это подтверждает и наличный рынок: сопоставимые с межбанком цены в пятницу вечером можно было найти лишь в очень немногочисленных уличных и банковских обменников. Большинство банков продавало доллары в диапазоне 24,25 – 24,35 грн/$, но некоторые ставили и более высокие курсы – вплоть до 24,5 грн/$", – заключается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
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Mega Death
Mega Death
Сколько заработают люди вложившиеся в украинские ОВГЗ с таким курсом? Если учесть , что на западе ставки по долларовым депозитам стремятся к нолю))) Украинцы по привычке хранящие деньги в валюте, не замечают как их лихо обворовывают)))
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