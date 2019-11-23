"Доллар на дне": озвучен прогноз по курсу валют в Украине на неделю

Финансисты спрогнозировали курс валют в Украине на следующей неделе на уровне 24,11 – 24,45 грн/$.

Об этом сказано в материале "Лига.net". Отмечается, что на ситуацию повлияют два фактора – начало выплат по НДС и ажиотаж вокруг облигаций Министерства финансов. В пятницу, 22 ноября, курс американской валюты в банках упал на 4 копейки и был установлен на уровне 24,30 грн/$.

"Итого, на следующей неделе однозначным плюсом для гривни будет предполагаемый ажиотаж вокруг 4-летних ОВГЗ Минфина, минусами – усилившиеся покупки импортеров и начало выплат по НДС, что уменьшит продажи со стороны экспортеров. Что перевесит?… Финансисты ориентируются на следующей неделе на курсовой диапазон 24,11 – 24,45 грн/$", – сказано в материале.

Издание отмечает, что уходящая неделя была одной из самых спокойных на валютном рынке за последние месяцы. "Курс до последнего почти не менялся: в понедельник межбанк стартовал с уровней 24,17/24,21 грн/$, во вторник, среду и четверг рынок застыл на 24,15/24,17 грн/$. Только в пятницу гривня укрепилась сразу на 6 копеек, повторив трехлетний рекорд, установленный в конце сентября – 24,10/24,12 грн/$", – сказано в статье.

Курс доллара

Как указано, на более сильное укрепление гривни ресурса не хватило. "Косвенно это подтверждает и наличный рынок: сопоставимые с межбанком цены в пятницу вечером можно было найти лишь в очень немногочисленных уличных и банковских обменников. Большинство банков продавало доллары в диапазоне 24,25 – 24,35 грн/$, но некоторые ставили и более высокие курсы – вплоть до 24,5 грн/$", – заключается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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