Доллар и евро в Украине подорожали: сколько стоит валюта

Роман Груша Экономика 10:57, 25.12.2020 Обновлено: 11:05, 25.12.2020

Национальный банк Украины в пятницу, 25 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,45 грн/$.

За сутки американская валюта подорожала на 20 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 34,61 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 5 копеек

Доллар и евро в Украине подорожали
НБУ

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,20 грн/$;

  • Продажа – 28,48 грн/$.

Курс доллара в банках
Минфин

Евро:

  • Покупка – 34,20 грн/€;

  • Продажа – 34,70 грн/€.

Курс евро в банках
Минфин

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,15 грн/$;

  • Продажа – 28,30 грн/$

Курс доллара в обменниках
Tables Finance

Евро:

  • Покупка – 34,18 грн/€;

  • Продажа – 34,36 грн/€.

Курс евро в обменниках
Tables Finance

Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар

Прогноз по курсу МВФ

Как сообщал OBOZREVATEL, мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.

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